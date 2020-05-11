مسابقة لتطوير جبل أبو مخروق في الرياض والجوائز بأكثر من 700 ألف ريال

2020-05-11

متابعات الخليج 365 – صالحة الحربي – الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، مسابقة تطوير موقع جبل أبو مخروق والتي تهدف إلى مشاركة أفراد المجتمع بالأفكار الإبداعية التي تسهم في استعادة جمالية أبرز الأماكن التاريخية في مدينة الرياض.

وجاءت المسابقة لتدعيم إستراتيجية أمانة منطقة الرياض لصناعة وتطوير الفعاليات الترفيهية والثقافية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتتخذ المسابقة حلولًا لإشكالات المواقع حاليًّا، وتوفير أماكن للترفيه بجانب توفير خدمات عامة للموقع ومساحات تأجير، مسطحات خضراء، كذلك أماكن لحركة النقل العام بجانب أماكن خاصة للمشاة، وأكدت الأمانة أن المسابقة ستوفر حلول وتصاميم مستدامة وجذب الجهات ذات الاختصاص حيث إنه خصصت الأمانة جائزة مقابل مادي للمشتركين

كما ذكرت الأمانة أن الجوائز مقسمة على فئات منها: الفئة الأولى للشركات والمكاتب، والفئة الثانية لفرق العمل، والفئة الثالثة للطلاب والجهات الأكاديمية، وأوضحت الأمانة أنه سوف يتم تحديد ثلاثة مراكز أولى من كل الفئات بناء على معايير التحكيم المعتمدة.

كما بينت أمانة منطقة الرياض أنه سيتم عرض كافة الأعمال في معرض خاص للمسابقة القائم لمدة أسبوع والذي يهدف لفتح مجال التسويق للمشاركين.

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وأعلنت الأمانة أن جائزة المركز الأول من فئة الشركات والمكاتب 250 ألف ريال، وللمركز الثاني 150 ألف ريال وللمركز الثالث 75 ألف ريال.

ومن فئة فرق العمل للمركز الأول 150 ألف ريال وللمركز الثاني 75 ألف ريال سعودي وللمركز الثالث 50 ألف ريال.

أما من فئة الطلاب والجهات الأكاديمية للمركز الأول 75 ألف ريال وللمركز الثاني 50 ألف ريال وللمركز الثالث 25 ألف ريال.

كما وضحت الأمانة شروط المسابقة ومتطلبات التسليم في الموقع الإلكتروني التابع لها، وأشارت الأمانة إلى أن المسابقة ستكون على خمس مراحل في المرحلة الأولى الإعلان والتسجيل والتي تبدأ من اليوم وتنتهي في ٨ شوال ١٤٤١، وفي المرحلة الثانية يتم تصفية المتقدمين، والتي تبدأ من ٨ شوال إلى ١٨ شوال ١٤٤١، وفي المرحلة الثالثة سوف يتم العمل على المسابقة والتي تبدأ من ١٨ شوال إلى ١٩ ذو القعدة ١٤٤١.

وفي المرحلة الرابعة يتم تحكيم الأعمال والتي تبدأ من ٤ محرم إلى ١١ محرم، وفي المرحلة الخامسة والأخيرة يتم إعلان النتائج والتكريم للمشاركين.

ونوهت الأمانة بأنه يجب مراعاة التوجيهات الفنية للمسابقة، منها مراعاة القيمة التاريخية لموقع جبل أبو مخروق، والعمل على الفكرة المبدئية للمخطط العام والتي تشكل 30% من نسبة المشروع ضمن هذه المسابقة، وتقديم مخططات تحليلية ودراسات على شكل رسومات بيانية، وتقديم رسومات ثلاثية الأبعاد، ومراعاة ترشيد الاستهلاك في الموقع، بجانب مراعاة التكاليف التشغيلية في المقترح المقدم من نواحي الأنظمة الفنية والتوصيات والمساحات المفتوحة، وكذلك تقديم دراسات مبنية على تحاليل للمناطق المحيطة، ومراعاة ارتباط المركز بإحدى محطات النقل العام الفرعية في طريق صلاح الدين (الستين)، ومراعاة اشتراطات البناء في المنطقة تماشيًا مع التغيرات الحاصلة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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