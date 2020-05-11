هل سيُفرض منع التجول الكامل بعد تزايد الإصابات بـ كورونا ؟

2020-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد في المملكة تخضع للتقييم المستمر، وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرارات.

وأضاف ردًّا على سؤال لرويترز بشأن مدى فرض منع التجول الكامل بعد 20 رمضان في ظل تزايد الحالات المصابة بالفيروس، أن المؤشرات التي تتم لا ترتكز على قضية كم عدد الحالات التي تُرصد، ولكن ترتبط بتوزيع وبؤر انتشار الفيروس، وتقييم سرعة العدوى، والاكتشاف المبكر وأثر الفيروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم، ومستوى التعافي والوفيات، ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات.

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وتابع أن كل هذه العوامل التي ذُكرت تقيّم، ويتم بموجبها اتخاذ القرارات وتقييم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت قرارات استباقية في موعدها، وأثبتت أثرها الإيجابي حتى الآن.

وشدد على أن القدرة لدى المملكة موجودة على وضع الاحترازات، ورفعها عند عدم الحاجة لها بالكامل أو التخفيف منها، موضحًا أن كل الاحتمالات خاضعة لمستوى التقييم، وهو مستمر وعلى ضوء نتائجه ستصدر القرارات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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