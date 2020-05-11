أمير نجران: اجتماع أمراء المناطق يهدف للتيسير على المواطن والمقيم

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أمير نجران: اجتماع أمراء المناطق يهدف للتيسير على متابعات الخليج 365 والمقيم
أكد أهمية الموضوعات التي جرى طرحها ومناقشتها
متابعات الخليج 365 - واس
أعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسمه واسم أهالي المنطقة، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية على ما تحظى به المنطقة من عناية واهتمام لتعزيز التنمية واستدامتها، خدمة وتحقيقًا لتطلعات الأهالي الكرام.
جاء ذلك في تصريح له عقب اجتماع أمراء المناطق السابع والعشرين ، عبر الاتصال المرئي، إذ نوّه سمو أمير منطقة نجران بما يجسّده الاجتماع السنوي لأصحاب السمو أمراء المناطق من حرص القيادة الحكيمة على تحقيق التنمية، وتطوير منظومة العمل الحكومي، في سبيل إحاطة متابعات الخليج 365 الكريم بأمثل الخدمات، لا سيما ذلك اليوم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أهمية الموضوعات التي جرى طرحها ومناقشتها في الاجتماع ، التي تنصب جميعها في صون أمن المجتمع وسلامته، والتيسير أكثر على متابعات الخليج 365 والمقيم عبر حزمة من الخدمات النوعية.
وفي ختام تصريح سموه دعا الله أن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يديم عليه وعلى شعبه العظيم الأمن والأمان والخير الوفير.
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