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شكرا لقرائتكم 1000 ريال للعائل و500 للتابع .. معونة رمضانية من الملك سلمان لمستفيدي الضمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
1000 ريال للعائل و500 للتابع .. معونة رمضانية من الملك سلمان لمستفيدي الضمان
تأكيدًا لحرص القيادة الحكيمة على تلمس حاجات المواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف 850ر1 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، تساءل البعض بشأن قيمة المعونة الرمضانية لكل فرد ورب أسرة.
وجاء التوجيه الكريم بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة، وذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.
من جهته، رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأكد الراجحي أن هذه اللفتة الكريمة تأتي تأكيدًا لحرص قيادتنا الحكيمة على تلمس حاجات المواطنين، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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