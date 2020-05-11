، خادم الحرمين يوجّه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 850ر1 مليار ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .

وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الضمان الاجتماعي