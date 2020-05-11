شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليمن يعلن عدن مدينة موبوءة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة اليمنية، قبل قليل، عدن مدينة موبوءة.

يأتي هذا بعد تسجيل عشرات الوفيات بوباء مجهول في ظل أنباء عن تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وكانت اللجنة أوضحت قبل ساعات، على موقعها في تويتر، في تغريدة رصدها "بويمن" أوضحت إصابات كورونا في اليمن، وفقا لما رصدته وزراة الصحة في حكومة الشرعية كالتالي:

"‏مستجدات فيروس ‎كورونا خلال الساعات الأخيرة:

- تسجيل (17) حالة إصابة مؤكدة جديدة على النحو التالي:

(3) سيئون، محافظة ‎حضرموت

(10) محافظة ‎عدن

(2) محافظة ‎لحج، بينها حالة وفاة

(2) محافظة ‎تعز

بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ 10 أبريل إلى (51) حالة بينها (8) وفيات، (1) تعافي."