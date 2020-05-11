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منظمة الصحة العالمية تعلن نبأ غير سار من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت  منظمة الصحة العالمية توجيهات بموظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، تقضي بتعليق نشاطاتها.

وبحسب رويترز، فإن منظمة الصحة العالمية علقت نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

مصادر رويترز، قالت إن هذه الخطوة  تستهدف الضغط على الحوثيين للتعامل بشفافية أكبر إزاء الحالات التي يُشتبه بإصابتها بفيروس كوفي19 ().

وأعلمت توجيهات منظمة الصحة العالمية التي صدرت في وقت متأخر من مساء أمس السبت موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط بأن "جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفين في تلك المناطق قد أوقفت حتى إشعار آخر.

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وقالت المنظمة إنها علقت مؤقتا تحركاتها في المناطق الشمالية بسبب "تهديدات ذات مصداقية ومخاطر متوقعة قد يكون لها أثر على أمن الموظفين".

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولها بأن المنظمة اتخذت ذلك الإجراء للضغط على سلطات الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الشرعية اتهمت السلطات الحوثية بالتغطية على التفشي في صنعاء، وهو اتهام ينفيه الحوثيون.

وفي حين لم يسجل الحوثيون الذين يهيمنون على معظم المراكز الحضرية الكبيرة سوى إصابتين فقط وحالة وفاة واحدة. فقدأعلنت الحكومة عن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحوثيين.

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