شكرا لقرائتكم خبر عن ليس كورونا.. الصين تتعرض لهجمة وباء جديد يصيب كبد الإنسان والسبب "الفئران" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت جامعة هونغ كونغ في تقرير لها أمس السبت، أن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران.

وذكر التقرير، أن الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان، ويجهز عليه في أيام، وعلى الرغم من وجود المرض في الأساس قبل ذلك إلا أنه بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة.

وكانت جامعة هونغ كونغ قد حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض، وأظهرت أبحاث الأطباء ضلوع الفئران في المرض وتأثيره المميت على الانسان.