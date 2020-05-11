شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من الأردن بشأن السعودية يثير غضب مغردين "الملك سلمان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت السلطات الأردنية، قرارًا جديدًا وعاجلًا بشأن السعودية، وهو ما أثار حفيظة المغردين السعوديين المعروفين بأبناء "الملك سلمان" الذين اعتبروا أن بلادهم نموذجًا يحتذى به.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في تصريحات صحفية: إنه "لن يدخل أي سائق من السعودية دون حجره صحيًا للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "العضايلة"، في تصريحات مع نقلتها قناة "المملكة" الأردنية: أن "المشاكل اللوجستية بمنفذ العمري تمثلت بعدم إرسال الكرفانات واليوم تم حل المشكلة وإرسال جزء منها للمعبر".

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وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام: أن "الأردن قادر على الوصول إلى صفر إصابات مجددًا، وما حدث الأيام الماضية كان خللًا ونعمل على معالجته".

وختم "العضايلة" بقوله: "لولا تسجيل حالة المفرق لكان القرار برفع الحظر فترة العيد"، لافتًا إلى أن عودة القطاع العام كانت خطوة ضرورية عقب عودة القطاع الخاص.

وانتقد مغردون سعوديون -أبناء "الملك سلمان"- ما وصفوه بالسلوك المهين من جانب الأردن مع بلادهم خلال أزمة كورونا، مؤكدين أنهم يكافحون الوباء وهم الأفضل بين الدول العربية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أفاد بتطورات خطيرة اليوم الأحد حول فيروس كورونا؛ إذ إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 39048 حالة، بينها 27345 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة معظمها حالات مستقرة.