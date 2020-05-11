شكرا لقرائتكم خبر عن خلال رمضان .. واقعة صادمة لفتاة وشاب في السعودية (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات السعودية، القبض على فتاة وشاب، تورطا بترويج ممارسات غير أخلاقية تتنافى مع القيم الدينية، خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، الجمعة: "بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من استخدام أحد التطبيقات في الترويج لممارسات غير أخلاقية تتنافى مع القيم الدينية، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكرًا لها، للحصول على مقابل مادي.."

وأشار "التويجري" إلى أن الموقوفين هما مقيم فلسطيني الجنسية وامرأة روسية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وضبطت بحوزتهما مواد تتعلق بممارستهما المخاِلفة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.