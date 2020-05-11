القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتدَيا عليهما وسلبا أموالهما بالرياض

اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما..

ألقت شرطة الرياض، القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتدَيا عليهما وسلبا أموالهما. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية في العقد الثالث من عمرهما، قاما باستدراج وافِدَين لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتدَيا عليهما وسلبا مبلغ 7600 ريال كان بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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