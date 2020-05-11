شرطة الرياض تطيح بمقيمين صوّرا مقطع فيديو لصعود أحدهما فوق مركبة أمنية

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بمقيمين من الجنسية الباكستانية، قام أحدهما بتصوير الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية ونشر ذلك عبر حسابه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية خلال وقوفها في أحد المواقف المخصصة أمام أحد المباني، وقيامه بنشر ذلك عبر حسابه، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما (مقيمان من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع) واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.