البلديات: إيقاف ترخيص الخدمة جزاء عدم تشغيل شاشات عرض الأسعار بمحطات الوقود

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على محطات الوقود، ضرورة تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقًا للاشتراطات المتبعة في ذلك، لتفادي إيقاف ترخيص الخدمة.

وجاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث ذكرت: «تعزيزًا للشفافية والوضوح مع المستفيدين، ومواكبة للمراجعة الشهرية لأسعار البنزين، تؤكد الوزارة على ضرورة تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقًا للاشتراطات في محطات الوقود لتفادي إيقاف ترخيص الخدمة».

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وطالبت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 940.

وكانت أرامكو أعلنت، مساء أمس، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مايو، ليكون بنزين 91 بسعر 0.67 ريال لكل لتر بدلًا من 1.31 ريال لكل لتر.

أما بنزين 95 فقد أصبح سعره 0.82 ريال لكل لتر بدلًا من 1.47 ريال لكل لتر.