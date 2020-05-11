«البلديات» تنفذ أكثر من 500 ألف جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين

كشفت إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن تنفيذ الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، 552.434 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتكاملة والمستمرة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19.

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وبينت أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وشددت على أن منظومة القطاع البلدي مستمرة في تنفيذ هذه الجولات الرقابية والتفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.