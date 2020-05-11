التجارة: سنتابع التزام محطات الوقود بأسعار البنزين الجديدة

أعلنت وزارة التجارة، متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق أسعار البنزين الجديدة، والمعلنة من قبل شركة أرامكو.

وأضافت أنه سيتم التحقق من مطابقة الأسعار في المضخات والشاشات الإلكترونية، وأن الفرق الرقابية ستباشر بلاغات المستهلكين.

Advertisements

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.

وأعلنت أرامكو، مساء أمس، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مايو، ليكون بنزين 91 بسعر 0.67 ريال لكل لتر بدلًا من 1.31 ريال لكل لتر.

أما بنزين 95 فقد أصبح سعره 0.82 ريال لكل لتر بدلًا من 1.47 ريال لكل لتر.