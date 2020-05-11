التجارة: سنتابع التزام محطات الوقود بأسعار البنزين الجديدة

أكدت أن الفرق الرقابية ستباشر بلاغات المستهلكين..
أعلنت وزارة التجارة، متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق أسعار البنزين الجديدة، والمعلنة من قبل شركة أرامكو.
وأضافت أنه سيتم التحقق من مطابقة الأسعار في المضخات والشاشات الإلكترونية، وأن الفرق الرقابية ستباشر بلاغات المستهلكين.
ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.
وأعلنت أرامكو، مساء أمس، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مايو، ليكون بنزين 91 بسعر 0.67 ريال لكل لتر بدلًا من 1.31 ريال لكل لتر.
أما بنزين 95 فقد أصبح سعره 0.82 ريال لكل لتر بدلًا من 1.47 ريال لكل لتر.
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