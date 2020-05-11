منشآت: أكثر من 300 ألف مشاهدة لجلسة الحلول المالية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسة "الحلول المالية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" تجاوز 300 ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتراضية السادسة أمس، ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.

وناقشت الجلسة بمشاركة مدير مصرفية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك السعودي الفرنسي باسل العلولا، ومساعد مدير عام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصرف الراجحي المهندس لؤي عبدالجواد، والرئيس التنفيذي لشركة منافع المالية عبدالعزيز العدواني، ورئيس مجلس الأمناء بمجموعة عقال فارس الراشد، الحلول المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تطرق العلولا من البنك الفرنسي لأهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية الحالية في ظل جائحة كورونا وأهم النصائح لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقليل الآثار المرتبة من الأزمة، وأضاف المهندس لؤي من مصرف الراجحي، شرحًا عن أهم منتجات التمويل المقدمة من البنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعن الدفعات المؤجلة حسب توجيهات مؤسسة النقد.

كما شارك عبدالعزيز العدواني عددًا من الإحصائيات عن قيمة الشركات المطروحة في شركة منافع المالية وعن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل هذه الأزمة، فيما ناقش الراشد من عقال أهم ما يميز المستهلك السعودي باستخدامه التقنية وإمكانية توظيف ذلك في تفعيل التقنية المالية، وإمكانية طرح خيار الاندماج في ظل الأزمة الراهنة.

يذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة 10 جلسات بواقع 3 جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، إذ تم إقامة 6 نسخ منها حتى الآن بإجمالي مشاهدات وصل إلى مليون و700 ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.