أمانة عسير تجمل أبها بأكثر من 99 ألف زهرة موسمية خلال أسبوع

وكشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن زراعة 99 ألف زهرة موسمية متنوعة وزيادة رقعة المسطحات الخضراء بنحو58.400 ألف م2 وتقليم نحو 370 شجرة وتهذيب أكثر من 33 ألف م2 من المسطحات، إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 11,100 ألف م2 في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق و الساحات و الميادين .
وأكد أمين عسير ،بأن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في إطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية. يذكر أن أمانة منطقة عسير أنهت مؤخرا زراعة أكثر من 5100 من أشجار الجاكرندا في مختلف طرقات و ميادين مدينة أبها من إجمالي المستهدف لهذا العام وهو 15 ألف شجرة، لتعزيز وفرة الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار لما لها من أثر جمالي على المنطقة بالإضافة إلى أهميتها كمصدر للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمدينة.
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