شرفة نجران تغرق والأمانة تنفذ مشروع السايلة

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران والمحافظات التابعة لها مؤخرا، عن حاجة عدد من الأحياء والمراكز والقرى والهجر للمشاريع التنموية الخدمية، وفي مقدمتها حي الشرفة، حيث أثبتت السيول التي جرفت الحرث والأرض حاجة الحي إلى مشاريع لدرء أخطار السيول وسفلتة بعض الشوارع وإنارتها، إضافة إلى ضرورة قيام شركة المياه الوطنية بتنفيذ مشروع إيصال مياه الشرب إلى المنازل، فضلا عن عدم وجود مشروع الصرف الصحي، وانقطاعات الكهرباء، مع ضعف خدمات شركة الاتصالات وعدم وجود مركز لهيئة الهلال الأحمر بالحي.

الأمانة تبرر

أكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، في تصريح إلى «دوت الخليج» أمس: أن الأمانة قامت بدلا عن فرع وزارة النقل باستكمال مشاريع تصريف السيول للمرحلة الأولى، إلا أنه تصادف أثناء التنفيذ في حي الشرفة وجود خط المياه الرئيسي الناقل للمياه المحلاة إلى المنطقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع فرع وزارة المياه، وأيضا أثناء التنفيذ اعترض أحد المواطنين على نقل تمديدات مشروع المياه، وبعد اتخاذ الإجراءات الرسمية تم الانتهاء من قضية المواطن إلا أن التنفيذ لايزال متوقفا، وأضاف عيبان أن أمانة المنطقة لديها مشروع دراسة شامل وإستراتيجي لمشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومحدد به المناطق الحرجة وقت مواسم المطر.

مشروع السايلة

أوضح أمين المنطقة أنه يجري تنفيذ مشروع مجرى السايلة الذي سيكون له دوره في درء أخطار السيول على مدينة نجران بصفة عامة والمناطق الحرجة بصفة خاصة ومنها حي الشرفة، الذي يتكون من حوض ترسيب على شكل نصف دائرة بأبعاد (محيط خارجي 56م وارتفاع 4.3م) ثم قناة مفتوحة على شكل حرف U بأبعاد (3*7.5م) وبطول 1347م، كما تم تنفيذ أعمال شبك حماية بارتفاع 1.5م على طول مسار المشروع، مشيرا إلى أن آلية عمل المشروع، تتمثل في تنفيذ المرحلة الأولى لتصريف مياه مجرى السايلة بحيث يقوم حوض الترسيب باستيعاب السيول المتجمعة في المنطقة المنخفضة خلف الجدران الاستنادية الموازية لحرم الحدود والقادمة من العديد من الشعاب جنوباً ثم توجه عبر القناة المفتوحة بمسار المشروع حتى تصل إلى القناة المغلقة تحت طريق الأمير سلطان وهذا كمرحلة أولى بحيث سيتم تصريف تلك السيول عبر مسار المرحلة الثانية إلى أن تصل إلى وادي نجران.

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