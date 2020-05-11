9029 خدمة طبية وعلاجية لمرضى السكري

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن المبادرات التي أطلقها المركز هي: إعادة جدولة 4 آلاف موعد، وإيصال 1413 وصفة علاجية إلى منازل المرضى، وتوزيع 221 غيارا لمرضى القدم السكري، وتقديم الدعم النفسي لـ16 مريضا من اخصائيين وأخصائيات نفسيين، كما تم توصيل 914 غيارا لحساسات مضخات الأنسولين للمرضى، واستفاد 1705 متصلين من مبادرة طبيبك في بيتك للاستشارات الطبية، كما استفاد 760 شخصا من العيادة الافتراضية التي دشنت في بعض التخصصات.
وبين الربيعي أن المبادرات تشكل أهمية بالغة في استمرار تقديم الخدمات الصحية، لا سيما أن الفئة المستهدفة هي مرضى السكرين إذ تحتاج هذه الفئة إلى متابعة ورعاية صحية مستمرة، لأنها تعدّ من الأمراض المزمنة التي تشكل خطرا على حياة المريض، إن لم يجد رعاية طبية وعلاجية دائمة.
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