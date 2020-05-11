إسناد 10 محطات لشركات بخميس مشيط

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط سليمان الشهراني لـ»دوت الخليج»، أن اختيار المحطات بالمحافظة تم بشكل مباشر من الوزارة، حيث يتم إغلاقها نهائيا، الخميس الماضي، تمهيدا لتسليمها للشركات المختارة من قبل الوزارة. وحول آلية التسليم أوضح الشهراني، أن المالك يدخل على موقع الوزارة، يليه التواصل والاتفاق مع الشركات، ثم توقيع العقد وتشغيل المحطة من قبل الشركة.
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