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إسناد 10 محطات لشركات بخميس مشيط

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أكدت بلدية محافظة خميس مشيط أن إغلاقها 10 محطات وقود وما تتضمنه من خدمات ومحال تسويقية الخميس الماضي، يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة البلدية والشؤون القروية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحويل 100 محطة على مستوى المملكة من تشغيل ذاتي فردي إلى تشغيلها من خلال شركات بمواصفات خاصة.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط سليمان الشهراني لـ»دوت الخليج»، أن اختيار المحطات بالمحافظة تم بشكل مباشر من الوزارة، حيث يتم إغلاقها نهائيا، الخميس الماضي، تمهيدا لتسليمها للشركات المختارة من قبل الوزارة. وحول آلية التسليم أوضح الشهراني، أن المالك يدخل على موقع الوزارة، يليه التواصل والاتفاق مع الشركات، ثم توقيع العقد وتشغيل المحطة من قبل الشركة.


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