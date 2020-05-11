توسع مستقبلي في مجالات وتطبيقات التعليم عن بعد

شرع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، في إعداد دراسة توثيقية وتقويمية شاملة للتعليم عن بُعد في التعليم العام والجامعي خلال فترة تعليق الدراسة، بالتعاون مع جهات دولية متخصصة.

كفاءة وفعالية

أوضح مدير عام المركز الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي، أن الدراسة تشتمل على حصر جميع التحديات التي واجهت العملية التعليمية عن بُعد وكيفية التعامل معها، وفرص التطوير المستقبلية، والمقارنة مع التجارب العالمية، واستطلاع آراء المستفيدين، وقياس الآثار المتعلقة بالكفاءة والفعالية، ومستوى الرضا الناتج عن تطبيق التعليم عن بُعد، مشيراً إلى أن الدراسة تتضمن تقديم توصيات لمستقبل التعليم عن بُعد على المستوى الوطني.

منهجيات علمية

أكد الوليدي على أن توجيه وزير التعليم يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسات التعليم العام والجامعي في التعليم عن بُعد، والرغبة في تقييم التجربة وفق منهجيات علمية ومهنية وتربوية، وتقديمها من جهة مستقلة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للوزارة في المرحلة المقبلة في زيادة وتوسيع مجالات وتطبيقات هذا النمط من التعليم، والعمل على تطويرها مستقبلاً، مبيناً أن التعليم الإلكتروني بعد جائحة كورونا لن يكون كما كان قبلها.

مراكز بحثية

أشار مدير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إلى أن المركز سيبدأ التنسيق مع الوزارة والجامعات لإعداد الدراسة بالتعاون مع مراكز بحثية عالمية متخصصة، مؤكداً أن هذه الدراسة ستغطي الجوانب المتعلقة بعملية التعليم عن بُعد خلال فترة جائحة كورونا وبعد زوالها -بإذن الله-، ومعرفة العائد المتحقق منها على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس؛ باعتبارهم المستفيدين من التجربة والمتفاعلين معها، إلى جانب تمكين وتعزيز منظومة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العام والجامعي لتطوير إمكاناتها وخبراتها وممارساتها مستقبلاً.

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مميزات التعلم الإلكتروني

خلق فرص تعليمية لمن فاتهم التعليم المنتظم

حصول المتعلم على الدراسة حسب الأوقات المناسبة له

إمكانية إعادة دراسة المقررات والرجوع إليها إلكترونيا

توفير مصاريف الذهاب إلى مقر الدراسة والسكن والإعاشة

سد النقص في أعضاء هيئة التدريب والمدربين المؤهلين