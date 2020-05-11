تحذيرات من التقلبات الجوية في المناطق الجنوبية

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة وتساقط البرد على منطقـتي الباحة وجازان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمـطار على منطقة جـازان والمحافظات الـتابعة لها من متوسطة إلى غزيرة وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

قطع السيول

أهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، داعياً إلى الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

رفع الجاهزية

أكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهـيؤ للحالات الطارئة والعمل على تـفعيل خطـط الطـوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

رياح نشطة

نبّهت هيئة الأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

محافظات شملتها التحذيرات

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الحجرة

العقيق

القرى

المخواة

المندق

بلجرشي

بني حسن

غامد الزناد

قلوة