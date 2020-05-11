الإفراط في استخدام المعقمات يسبب جفاف الجلد

أظهرت كثرة استخدام المعقمات للوقاية من كورونا ، مشاكل بجفاف الجلد وظهور القشور والحساسية خاصة في اليدين، كما بين أخصائي الجلدية الدكتور خالد الشهراني. وقال إن مشاكل جفاف الجلد تعود للإفراط في استخدام المعقمات الكحولية والصابون، مشيرا إلى أن استخدام الصابون أفضل بكثير من الكحول لما له من فعالية في القضاء على الفيروسات، وأن المعقمات يفضلها للممارسين الصحيين والممرضين بسبب سهولة استخدامها.

وأثبتت دراسات حديثة أن النسب الأعلى من الكحول تعني أن المعقم أكثر تركيزا، أي أن المعقمات ذات الـ 70 % كحول، تحتوي على مياه أكثر، وقد تبين أن الماء مكون مهم. ويعد المحلول المكون من 90 % أو 91 % من الكحول قويا في بعض الحالات، حيث يصهر الغطاء الخارجي للخلية قبل أن يدخل ويقتل الميكروبات. أما الكحول بنسبة 70 %، فهو جيد بالقدر الكافي أيضا لقتل الميكروبات.

تجفيف الدهون

أوضح الشهراني أنه يوجد في اليدين طبقة تحتوي على دهون، منها مادة السيرامايد (ceramide) والتي تفرز من الغدد الدهنية المنتشرة والموزعة على مساحات الجلد في الجسم، وفي اليدين وكثرة استخدام الصابون والكحول يعمل على تجفيف الدهون، وبالتالي يكون الشخص عرضة للإصابة بالأكزيما، وتعتبر الأكزيما من الأمراض الجلدية، وتنشأ بسبب كثرة الغسيل الذي يقوم بقتل البكتيريا النافعة في الجلد، لأنه عند الإفراط في غسل اليدين يسبب ذلك إزالة البكتيريا النافعة والضارة على حد سواء. ومن هنا يبدأ ظهور التشققات في الجلد وفقد الماء من الجلد أو تكسر مادة السيرامايد في الجلد.

طرق العلاج

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أوضح الشهراني أن طرق العلاج لهذه الحالات هو الترطيب، وهو علاج أساسي من خلال استخدام كريمات معالجة مثل كريمات الكورتيزون، التي لابد أن تكون تحت إشراف طبي في حالة الاحتياج. وإذا وصلت الأكزيما إلى حالة ظهور تشققات أو ظهور دم، مؤكدا أن الأفضل دائماً هو اختيار غسول مناسب لليد إذا كان الشخص عرضة للإصابة بالأكزيما.

البشرة الجافة

بينت أخصائية البشرة والتجميل والليزر الدكتورة نهال عفان، أن أصحاب البشرة الجافة لا حاجة لهم للغسل بالصابون إلا إذا تم لمس الأسطح في الأماكن العامة حينها يجب غسل اليدين وتعقيمهما، وبالنسبة للنساء حذرت من استخدام المكياج على الجلد الجاف أو البشرة الجافة، وأنه يجب ترطيب الجلد لمدة 20 دقيقة، وبعدها يوضع المكياج.

وتابعت: شرب الماء أساسي في ترطيب الجلد ويفضل الشخص الذي يعاني من بشرة جافة أن يشرب الماء لا سيما أننا في شهر رمضان، ونحتاج أن نشرب الماء من بداية الإفطار حتى السحور والإكثار من أكل الألياف والخضراوات والفواكه التي تساعد على ترطيب البشرة وبذلك زيادة مناعة الجلد.