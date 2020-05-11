فتح منفذ الوديعة لمغادرة العالقين اليمنيين في شرورة

فتح المنفذ
أعلنت وزارة شؤون المغتربين اليمنية إعادة فتح منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، وأن مذكرة من القائم بأعمال وزير النقل صدرت بفتح المنفذ اعتبارا من أمس، لاستقبال العالقين اليمنيين بحسب كشف القنصلية بجدة، ووضعهم في محاجر صحية هناك، قبل انتقالهم إلى محافظاتهم.
طلبات العودة
كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة «عودة» التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية)، من السفر جواً لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً من خلال منصة «أبشر».
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة «عودة» من منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: «رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول»، مبيّنةً أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في منصة أبشر، بغرض التسهيل على المقيمين للاستفادة من (منصة أبشر) ومن المبادرة.
موافقة الدول
أكدت وزارة الداخلية أن مغادرة المقيمين المستفيدين، ستكون عبر مطارات الملك عبدالعزيز بجدة، والملك خالد بالرياض، والملك فهد بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة)، بعد موافقة دولهم.
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