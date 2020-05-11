مساواة الضباط والأفراد في الإيفاد وتنظيم للقطاع الزراعي

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الزراعة.

جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها (عن بعد)، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة، في جلسة سابقة.

ويتكون مشروع النظام من 39 مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

نظام التكاليف القضائية

وافق مجلس الشورى على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية وما أبداه عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات بهذا الشأن.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية، مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية، ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها.

ويتكون مشروع النظام من 23 مادة، ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، بالإضافة إلى العديد من الأهداف.

نتائج إيجابية

بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات تنظيمية وصياغية على مشروع النظام، مؤكدين أهميته في مجال القضاء والتقاضي، وأشاد أعضاء المجلس بمشروع النظام معربين عن أملهم في أن يحقق هذا النظام نتائج إيجابية كبيرة وفاعلة في الحد من الدعاوى غير الجادة والدعاوى الكيدية. كما طالب أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمزيد من الدراسة على مشروع النظام نظرا لأهميته.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

زيادة الأرباح

ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق التعليم العالي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441، الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية.

ودعت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية، لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح، والالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة برفع التقارير السنوية، وكذلك الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية الصادر بالأمر السامي رقم (7/ن/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422.

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وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

أقمار صناعية

كان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 6/ 1441، الموافق 3/ 2/ 2020، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 4/ 1441، الموافق 8/ 12/ 2019، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.

مطالبات لصندوق التعليم الجامعي

تقديم خدمات للطالب مثل القروض الميسرة

مؤشرات قياس لأداء الصندوق فيما يتعلق بأهدافه العامة

إطلاق مبادرات لدعم الأبحاث العلمية الطارئة

أن يكون للجامعات دور في الرقابة على أعمال الصندوق

تشكيل لجنة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره

مذكرات تفاهم أقرها الشورى

تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية

تعاون في المجال الثقافي مع دولة الإمارات

تعاون في مجال الملكية الفكرية مع مكتب البراءات الياباني

تعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها مع اليونان