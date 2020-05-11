إغلاق 80 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض

وأكدت الأمانة على استمرار قيام الفرق الميدانية بجولات شاملة على جميع المنشآت والمجمعات التجارية، وأسواق النفع العام، وأسواق بيع الخضار والفواكه، ومحلات السوبر ماركت والتموينات، طوال أيام شهر رمضان الفضيل، وفق خططها الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر تفشي فيروس كورونا. وتكثف أمانة الرياض من جولاتها الميدانية الرقابية والتفتيشية على المحال والمنشآت التجارية والأسواق المركزية يوميا، منذ الإعلان عن ظهور حالات إيجابية بالمملكة، للتحقق من امتثالها للتوجيهات الوقائية، وضمان التزامها باشتراطات السلامة، وتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.
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