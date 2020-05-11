عاجل-السجون تستعيد حسابها على تويتر بعد اختراقه ونشر تغريدات غير صحيحة

تنوه المديرية العامة للسجون بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441 هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير صحيحة. وقد تم استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة. وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.



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