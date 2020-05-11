شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء المناطق يبحثون تحسين الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

عقد أصحاب السمو أمراء المناطق اليوم، اجتماعهم السنوي السابع والعشرين، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

وفي بداية الاجتماع رفع سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على مايلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية كريمة، وماتلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق وجميع الجهات الحكومية من اهتمام ودعم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وقد جرى خلال الاجتماع بحث أوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي تناولت الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بإمارات المناطق، والارتقاء بمنظومة الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة إطلاق مبادرة "استثمر" لتحفيز الاستثمار في المناطق.

وفي ختام الاجتماع انتهى أصحاب السمو إلى عدة توصيات تمهيدًا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.