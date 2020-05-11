شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت شرطة القصيم من القبض على قائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على قائد مركبة، قام عمداً بصدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة، وتوثيق لحظة فعله الإجرامي بإتلاف الممتلكات العامة، وهو "مواطن في العقد الثاني من العمر"، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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