شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة القرآن الكريم وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

طلاب مسلمون في إحدى مدارس إندونيسيا يقرأون القرآن خلال شهر رمضان المبارك في مسجد بمنطقة «بوجور» وهم يرتدون الأقنعة الواقية وسط انتشار فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.