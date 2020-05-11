شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبة التزام المنشآت بتوفير «الدفع الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية الخبر جولات على البقالات ومراكز التموينات للتأكد من التزامها بتوفير حلول الدفع الإلكتروني للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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