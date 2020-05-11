شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران.. تشديد الرقابة على المطاعم والمحلات والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية الظهران وتيرة أعمالها الرقابية على المطاعم ومحلات الحلويات بمدينة الظهران للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . كما واصلت البلدية وضمن حملات التعقيم المستمرة، تطهير المجمعات التجارية التي تشهد إقبالًا من المواطنين خلال فترة السماح. من جهة أخرى نفذت البلدية أعمال التعقيم والتطهير في الشوارع التجارية بمدينة الظهران. كما تم غسيل وتعقيم وتطهير واجهات المنازل والأبواب بحي الدوحة الجنوبية «مخطط 1/173، ومخطط 1/367».

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