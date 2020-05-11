شكرا لقرائتكم خبر عن 9200 محل تجاري ومسلخ تخضع للرقابة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وهدفت الجولات إلى التأكد من المنتجات المباعة في المحلات والتأكد من التعقيم بشكل مستمر بالإضافة إلى التأكد من عملاء التوصيل وطريقة حفظ المنتج المرسل إلى المنازل وتطبيق الإجراءات الوقائية، كما شملت أيضا التأكد من الشاحنات التي تقوم بنقل المنتجات والمأكولات ومصادرة المنتجات غير السليمة مع فرض الغرامات على المحلات لعدم تطبيق إجراءات التعقيم على الشاحنات لنقل المنتجات في بيئة آمنة.
كما استهدفت الجولات أيضا اللحوم المباعة من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية لبيعها على المواطنين والمقيمين في بيئة صحية آمنة، ونتج عن هذه الجولات إتلاف ٧٠٠١ كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستخدام وإتلاف ٧٧١ لترا من السوائل، كما تم رصد ٧٠٠ مخالفة من قبل بعض المحلات وإغلاق ٧٦ محلا لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة على تلك المحلات فيما تم فرض غرامات على المحلات التجارية المخالفة.
واستهدفت الجولات الميدانية الحيوانات المباعة في عدد من المحلات والمسالخ والتي شملت فحص ١٢.٩٦٤ رأسا من الضأن و١٦٧٩ رأسا من الماعز و٧٩١ رأسا من الإبل و١٣٣١ رأسا من البقر ما نتج عنه إعدام جزئي يقدر بـ ١٢٩٥ عضوا من هذه الحيوانات وإعدام كلي لـ ٧٩ رأسا. وقامت الأمانة بإصدار مجموعة من الرخص المهنية لنشاط بيع اللحوم والتي قدرت بـ ٦٨ رخصة مهنية فيما تم إلغاء ٩ رخص مهنية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم التأكد من بعض المحلات التجارية من خلال سريان الرخصة حيث تبين انتهاء ٤٢٢ رخصة من قبل المحلات وتم إبلاغهم بسرعة التجديد حتى لا تقع الغرامات عليهم، واشتملت الجولات على إصدار مجموعة من الشهادات الصحية للمحلات التجارية التي طبقت الأنظمة والإجراءات حيث تم إصدار ١٤ شهادة صحية لعدد من المحلات التجارية ممن استوفوا الشروط فيما انتهت ٦٩ شهادة صحية مع إبلاغ المحلات بضرورة تطبيق الإجراءات التي تفرضها الأمانة ليتم تجديدها.
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