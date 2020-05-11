شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات المملكة في جائحة كورونا دروس في حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

اتفق مختصون وأكاديميون على أن كلمة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، بثت روح الطمأنينة بشكل كبير بين أوساط المجتمع، وكشفت الدور الكبير للوزارة؛ للحد من انتشار الفيروس، مشيرين إلى أن ختام كلمة الوزير بعبارة: «اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولًا»، تُرجمت حرفيا على أرض الواقع، بشواهد ملموسة لمصلحة المواطن والمقيم.

احترام وتقدير

وأوضحوا لـ ”الخليج 365” أن الكوادر الطبية كان لها التميز في المكافحة والعلاج، واقتراح طرق الوقاية، ويقف لها الجميع احترامًا وتقديرًا، وجعلتنا نقف على أرض صلبة في مواجهة الفيروس، بشريًا بتفوق، وماديًا بسخاء من قبل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-،التي أنفقت بسخاء من أجل المواطن.

حزمة قرارات

وأشار المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة د. محمد فلمبان إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة، ومشاركة 17 جهة أخرى، من بداية ظهور الفيروس بالصين، واتخذت المملكة حزمة قرارات وإجراءات، من شأنها الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، واحتواء المخاطر، منها وقف الطيران الدولي والداخلي، وفرض حظر التجول، وتعليق الدراسة، والأنشطة الرياضية، والمناسبات؛ لمنع الاختلاط ونقل العدوى.

وأضاف: إن الدور الآن قائم على المواطنين والمقيمين، في الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، حتى نتمكن من السيطرة والحد من هذا الوباء.

وأد الفيروس

وقالت استشارية الباطنة والأمراض المعدية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. منى الفارس، إن مضامين كلمة وزير الصحة، أوضحت ما قدمته الدولة الدولة -حفظها الله-، وأجهزتها المتعددة، من الشيء الكثير؛ لكبح جماح هذا الوباء، ووأده في مهده، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، وتخفيف تبعاته الاقتصادية، وكانت الدولة مثالًا يحتذى به في العالم كله، وهذه الإجراءات الاحترازية المعتمدة على نتائج وبيانات علمية موثقة، أوقفت انتشار الفيروس.

وأكدت أن كل هذه الإجراءات تم وضعها موضع التنفيذ في وقت مبكر، قبل كثير من دول العالم المتحضر، منوهةً بدور المواطن في الالتزام التام بتنفيذ كل ما تفرضه الدولة من إجراءات، وأن يكون عونًا للأجهزة المسؤولة، وبهذا تكتمل حلقات المسؤولية بين الدولة والمواطنين والمقيمين.

عمل استثنائي

وأوضح الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل النوري، أن كلمة وزير الصحة، ثمرة الإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها القيادة الرشيدة -أيدها الله-، منذ بداية الأزمة، ونتيجة للدعم المالي اللامحدود الذي قدمته مملكة الإنسانية لوزارة الصحة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة قدمت عملًا استثنائيًا، من حيث الفحص الموسع، وتتبع الحالات، والوصول لها قبل انتشارها، وهذا ما يفسر زيادة عدد الحالات اليومية مؤخرًا، واستحداث بروتوكول علاجي دقيق وموحد.

وتابع: إنه نتيجة للعمل الدؤوب، أظهرت الإحصائيات أن معدل الوفيات في المملكة أقل بعشرة أضعاف المعدل العالمي، وهو معدل منخفض جدًا.

بروتوكولات دقيقة

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من ناحيتها، أكدت الأكاديمية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. تهاني الدسيماني، أن كلمة وزير الصحة حملت رسالة مطمئنة، ومليئة بالبشائر، وبينت بالأرقام كيف أن لوجود البروتوكولات العلاجية الدقيقة، الأثر الكبير في انخفاض عدد الوفيات، إضافة إلى إشارته لحجم الدعم الطبي الاحترازي الكبير، من حيث توفير آلاف الأسرة، والأجهزة التنفسية، بطاقة استيعابية ما زالت كبيرة.

كوادر عالمية

وشدد المتخصص في الأنثربولوجيا الجوسياسية والتنمية المستدامة د. معتوق الشريف، على أن الجائحة جعلتنا نعيد التفكير في الذات، ونلتف حول بعضنا البعض، خاصةً في ظل انكشاف الأنظمة الصحية في الدول العظمى، التي وقفت عاجزة بإمكانياتها المادية والبشرية، فالجائحة كشفت أن هذه الأنظمة ضعيفة من الداخل، وفقيرة لا تصمد أمام أي طارئ صحي.

وأضاف: «جعلتنا نلتفت إلى كوادرنا الصحية الداخلية، لنجد أنها أفضل الكوادر العالمية، ولكن كنا بعيدين عنها، ولم نلق لها بالًا، لكن في هذه الجائحة قالت لنا نحن هنا، وراهنت هذه الكوادر الصحية على التميز في المكافحة والعلاج، واقتراح طرق الوقاية، فوقف العالم لها احترامًا وتقديرًا، واليوم نحن نقف على أرض صلبة في مواجهة الفيروس».

حقوق الإنسان

وقال المتخصص في التعليم والتدريب د. زيد الخمشي، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة أكدت علو كعب الدولة في مجال حقوق الإنسان، إذ تعد صحة الإنسان وتعليمه «مواطنًا ومقيمًا»، جزءًا لا يتجزأ من هذه الحقوق التي أغفلتها الأنظمة التي صدعت العالم بحقوق الإنسان، وعند وضعها على محك الاختبار، فشلت فشلًا ذريعًا.

وبين أن كلمة وزير الصحة بمثابة تتويج لكل هذه الجهود، التي جعلت الإنسان السعودي والمقيم على أرض السعودية، محط أنظار العالم، نظير ما قدم ويقدم له من خدمات على مستوى عالٍ.

جهود تاريخية

ووجه الكاتب الصحفي نبيل زارع، الشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، على الاهتمام الكبير بالقطاع الصحي؛ للحد من انتشار «كورونا»، وهي جهود تثمن وتسجل وتطرز في التاريخ بأسطر من ذهب، لأن قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، حرصت على الإنسان أولًا، وأكبر دلالة على ذلك تفضلهم بالرعاية الشاملة في علاج المقيم والمخالف.

وأشار إلى أنه لا يمكن نسيان المواطن الذي كان يقيم في الخارج، وحالت به الظروف للعودة بسبب تعليق الرحلات، فلم تتركه الدولة للمجهول، بل شغلت رحلات وجسورًا جوية، كي تحضر الأبناء، ما يؤكد أن مملكتنا الحبيبة أعطت الدروس المجانية في معنى حقوق الإنسان.

منظومة قوية

وأكدت الإعلامية أسماء الغابري، أن المملكة كانت ولا تزال تسارع الزمن؛ للحد من انتشار كورونا، مشيرةً إلى توقيع العديد من صفقات شراء فحص فيروس كورونا والتي كان آخرها مع الصين لتوفير 9 ملايين فحص، ليصل عدد الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص، تمثل قرابة 40 %.

أكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة، أن معدل الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة، منخفض جدًا، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%، أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة.

وأشار إلى أن زيادة الحالات في الأسبوعين الماضيين، والتي تجاوزت 1000 حالة يوميًا، جاءت نتيجة الفحص الموسع الذي تنفذه الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة. وأرجع تراجع معدل الوفيات في المملكة إلى وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد، طورته الوزارة يوميا لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج، ونتيجة الفحص الموسع والمسح النشط، الذي يمكن من خلاله تتبع الحالات، والوصول لها قبل انتشارها.