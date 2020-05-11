شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وقت للرياضة بعد الإفطار بساعتين والان نبدء بالتفاصيل

تطرح العديد من التساؤلات عن الوقت الصحيح والمناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان، ويختلف البعض بين صحة الممارسة قبل وجبة الإفطار أي خلال فترة الصيام أو بعد الوجبة.

وأوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي د. أحمد العمار، أنه ليست هناك دراسة علمية أجريت على الرياضة بعد صيام 14 ساعة، فأغلب الدراسات كانت تتحدث عن الرياضة بعد صيام 8 ساعات، وبحسب الدراسات العلمية فإن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد مرور ساعتين من تناول طعام الإفطار، وأضاف أنه مَن يرغب من الصائمين في ممارسة الرياضة قبل المغرب فإنه يمكنه ذلك، ولكن بشروط عدة، أهمها: ألا يعاني الشخص من أمراض مزمنة، ويحرص على ممارسة الرياضة في مكان مهيأ لا تكون درجة الحرارة فيه مرتفعة، ويفضل ممارسة الرياضة قبل المغرب بفترة بسيطة، إضافة إلى أن تكون الرياضة من بسيطة إلى متوسطة في حالة إذا كان معتادًا على ممارسة الرياضة، ويقصد بالمتوسطة أو البسيطة المشي العادي أو المشي السريع أو الهرولة، كذلك يمكن استخدام أدوات أخرى للرياضة مثل الدراجة، أو اللجوء إلى السباحة البسيطة.