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عيادة رعاية عاجلة بمحجر الجبيل

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دشّن الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي يوم الخميس الماضي عيادة الرعاية العاجلة في محجر «البحر الأحمر» للعمالة الوافدة في مدينة الجبيل.

وتفقد الدكتور الغامدي خلال الزيارة محجر البحر الأحمر الذي يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 1600 شخص ويعمل عليه 25 ممارسًا صحيًا على مدار الساعة ويمثلون 3 مستشفيات «من مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية» تتمثل في مستشفى الأمير سلطان بعريعرة، مستشفى القرية العليا، ومستشفى الرفيعة.

وأكد د. الغامدي على جاهزية المحاجر الطبية منذ وقت مبكر وذلك ضمن الخطط التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس والتي تؤتي ثمارها «ولله الحمد»، حيث تبذل الكوادر الصحية جهودًا كبيرة في استقبال الحالات ومتابعتها، مشيدًا بتلك الجهود المبذولة من أبطال الصحة الذين يواجهون جائحة كورونا بكل تمكن واقتدار.

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