شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة رعاية عاجلة بمحجر الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وتفقد الدكتور الغامدي خلال الزيارة محجر البحر الأحمر الذي يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 1600 شخص ويعمل عليه 25 ممارسًا صحيًا على مدار الساعة ويمثلون 3 مستشفيات «من مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية» تتمثل في مستشفى الأمير سلطان بعريعرة، مستشفى القرية العليا، ومستشفى الرفيعة.
وأكد د. الغامدي على جاهزية المحاجر الطبية منذ وقت مبكر وذلك ضمن الخطط التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا والتي تؤتي ثمارها «ولله الحمد»، حيث تبذل الكوادر الصحية جهودًا كبيرة في استقبال الحالات ومتابعتها، مشيدًا بتلك الجهود المبذولة من أبطال الصحة الذين يواجهون جائحة كورونا بكل تمكن واقتدار.
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