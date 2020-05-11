شكرا لقرائتكم خبر عن 400 متطوع في حملة توعوية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، تهدف من خلالها لرفع المستوى الصحي لدى أفراد المجتمع في المجمعات التجارية بحاضرة الدمام.

وشارك 400 متطوع ومتطوعة من فريق الأمانة التطوعي لتفعيل الحملة، التي نفذتها إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة، فيما تمت مراعاة سلامتهم، من حيث توفير كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه بتوجيه من أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، تقوم الأمانة بكافة الخطط الاحترازية والوقائية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي من شأنها تعزيز الثقافة التوعوية المانعة لانتشار الفيروس، والمحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين، انطلاقًا من تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، ونقل شعور المسؤولية لكل فرد تجاه الوطن.

وأكد الصفيان أن نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام، وتحديدًا في ظل جائحة «كورونا» تعتبر مساندة للجهات ذات العلاقة في إدارة الأزمة كمتطوع.

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وعن دور المتطوعين قال: يتمثل دورهم في توزيع الكمامات، القفازات، فحص العلامات الحيوية في موقع الحدث، الإشراف والتوعية الصحية لزوار المجمعات التجارية، وعملية التنظيم ومدى التزام المتسوقين بالتباعد الاجتماعي في المحلات، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى اليوم.

وأشار مشرف المتطوعين مرزوق اليامي إلى تنظيم المتطوعين بحسب البوابات المتاحة للدخول، وتحديد عدد معين لكل بوابة، كما خصصت مجموعة للفترة الأولى ومجموعة أخرى للفترة الثانية، ومجموعات متفرقة وسط المجمع التجاري لمراقبة اتباع الأنظمة من قبل الزوار، ومجموعة أخرى خارج المجمع لمتابعة الخارجين من المجمعات للحد من رمي الكمامات والقفازات في الشوارع، حيث إن دور هذه المجموعة المتابعة والتوعية للحد من انتشار الفيروس والتشوه البصري بحسب توجيهات أمانة الشرقية.

وقال ان الأنشطة التي يقوم المتطوعون بتفعيلها تشمل إرشاد الزوار وتوعيتهم، ومتابعة آلية التعقيم وحصولهم على المواد الاحترازية من القفازات والكمامات، والتباعد الاجتماعي وترك مسافة من متر إلى مترين ما بين زائر وزائر حتى وإن كانوا أسرة واحدة.