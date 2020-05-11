شكرا لقرائتكم خبر عن «خبز الرقاق» يسجل حضوره على الموائد والان نبدء بالتفاصيل
وساعدت وسائل الطبخ الحديثة على تجهيز كميات كبيرة من الرقاق وعند الحاجة يتم تحضيرها وحفظها في الثلاجة لمدة تمتد لأربعة أشهر. وتجهز الوجبة بخلط المكونات وجعلها عجينة ثم تقسم إلى قطع على شكل كرات صغيرة، وفي مرحلة الطهي تفرد حسب الحجم على الصاج الساخن لفترة زمنية. وبحسب الرغبة يفضل البعض تناول خبز الرقاق مع مرق الخضار أو اللحم ويعرف هنا بالثريد.
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