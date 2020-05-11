شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل
وكانت تلعب في الشوارع وعلى أعتاب المنازل، حيث تنمي التفكير، الذكاء والتخطيط، وهي من الألعاب الشعبية التي ترسم على الأرض «الرمل»، أو على قرطاس «كرتون» ويكون هناك متنافسون جالسون ومتقابلون لبعضهم البعض، وهذه الصبة تكون بثلاث فئات إما (أم 3 أو أم 9 أو أم 12)، وترسم بمربعات متداخلة ببعضها لتكون نقاط اتصال وخطوطا عمودية وأفقية وعليها يوضع الحجر.
كانت هذه تفاصيل خبر عادات زمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.