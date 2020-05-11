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عادات زمان

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لعبة «الصبة» عشقها الآباء والأجداد وتخلى عنها الأبناء، لعبة انتشرت في الخليج العربي ويكثر تواجدها في شهر رمضان، وخاصة أنها لا تتطلب جهدا بدنيا، ولا تفقد المتنافسين طاقة، أو تؤدي إلى العطش.

وكانت تلعب في الشوارع وعلى أعتاب المنازل، حيث تنمي التفكير، الذكاء والتخطيط، وهي من الألعاب الشعبية التي ترسم على الأرض «الرمل»، أو على قرطاس «كرتون» ويكون هناك متنافسون جالسون ومتقابلون لبعضهم البعض، وهذه الصبة تكون بثلاث فئات إما (أم 3 أو أم 9 أو أم 12)، وترسم بمربعات متداخلة ببعضها لتكون نقاط اتصال وخطوطا عمودية وأفقية وعليها يوضع الحجر.

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