شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيًا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم؛ للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات، مشيرة إلى تركيز تواجد هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي، حيث رصدت بعض المخالفات تجاه مقدمي خدمات التوصيل المنزلي .
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