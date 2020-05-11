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تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية

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كثفت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقهم والتزامهم باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات الغذائية لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين، وتشديد الرقابة على تصاريح سلامة قائد المركبة ونظافة المركبة وتوافر الاشتراطات اللازمة في الغذاء الذي يتم نقله، والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيًا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم؛ للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات، مشيرة إلى تركيز تواجد هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي، حيث رصدت بعض المخالفات تجاه مقدمي خدمات التوصيل المنزلي .

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