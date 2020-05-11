الشورى يطالب بتطوير صندوق التعليم العالي والنظر في جدوى استمراره

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نظام الزراعة
وافق مجلس الشورى -خلال جلسته عن بعد أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ- على مشروع نظام الزراعة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة إبراهيم الدايل. ويتكون مشروع النظام من تسع وثلاثين مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته وتنميته واستدامته والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الاجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. وبين د. يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.
التكاليف القضائية
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ، تلاه رئيس اللجنة د. علي الشهراني. وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها. ويتكون المشروع من ثلاث وعشرين مادة، ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، إضافة إلى الكثير من الأهداف. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات تنظيمية وصياغية على مشروع النظام، مؤكدين أهميته في مجال القضاء والتقاضي، وأشاد أعضاء المجلس بالمشروع وطالب أعضاء خلال مداخلاتهم بالمزيد من الدراسة على مشروع النظام نظرا لأهميته.
تعاون دوليوافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان. ومشروعي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالتي الأنباء الألبانية والإماراتية. ومذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب البراءات الياباني.
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