شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب بتطوير صندوق التعليم العالي والنظر في جدوى استمراره والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى صندوق التعليم العالي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات، ومراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح، والالتزام بمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء والالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية. وتساءلت إحدى عضوات المجلس عن عدم تبني صندوق التعليم العالي الجامعي تخصيص جزء من موارده المالية لتقديم خدمات مباشرة للطالب مثل القروض الميسرة. ورأى أحد أعضاء المجلس أهمية إعداد مؤشرات قياس لأداء صندوق التعليم العالي الجامعي فيما يتعلق بأهدافه العامة. وطالبت إحدى عضوات المجلس الصندوق بإطلاق مبادرات لدعم الأبحاث العلمية الطارئة مثل الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن يكون للجامعات دور في الرقابة على أعمال صندوق التعليم العالي الجامعي، واقترح آخر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره وعمل المقترحات اللازمة في حال تصفيته.

نظام الزراعة

وافق مجلس الشورى -خلال جلسته عن بعد أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ- على مشروع نظام الزراعة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة إبراهيم الدايل. ويتكون مشروع النظام من تسع وثلاثين مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته وتنميته واستدامته والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الاجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. وبين د. يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

Advertisements

التكاليف القضائية

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ، تلاه رئيس اللجنة د. علي الشهراني. وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها. ويتكون المشروع من ثلاث وعشرين مادة، ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، إضافة إلى الكثير من الأهداف. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات تنظيمية وصياغية على مشروع النظام، مؤكدين أهميته في مجال القضاء والتقاضي، وأشاد أعضاء المجلس بالمشروع وطالب أعضاء خلال مداخلاتهم بالمزيد من الدراسة على مشروع النظام نظرا لأهميته.

تعاون دوليوافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان. ومشروعي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالتي الأنباء الألبانية والإماراتية. ومذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب البراءات الياباني.