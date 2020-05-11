شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 جولة رقابية على منشآت المدينة والان نبدء بالتفاصيل

كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، ومنذ بداية شهر رمضان المبارك جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، حيث بلغ عدد الجولات من 1 رمضان حتى 15 رمضان 2501 جولة رقابية.

واستهدفت جولات «التجارة» في منطقة المدينة المنورة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، والمراكز التجارية، وتم ضبط 144 مخالفة منها 88 مخالفة مغالاة في الأسعار، وقد طبّقت الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات المدينة المنورة ومحافظات: ينبع، العلا، خيبر، المهد، وادي الفرع، الحناكية، بدر، الصويدرة، العيص، ينبع النخل، المسيجيد، الفريش، الصلصة واليتمة. وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة .