شكرا لقرائتكم خبر عن «عون الخيرية» توزع 1200 سلة رمضانية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت جمعية العون الخيرية بالطائف، تنفيذ مشروعاتها الرمضانية للعام الحالي 1441، التي تمثلت في توزيع السلة الرمضانية، واستقبال زكاة الفطر، واستقبال زكاة المال.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حاسن العوفي أن مشاريع الجمعية غير الربحية شملت السلة الرمضانية، حيث تقوم الجمعية حاليا بتوزيع أكثر من 1200 سلة رمضانية، إضافة إلى «لحوم مبرده- بيض- كراتين ماء»، يستفيد منها العديد من الأسر المسجلة لدى الجمعية، مبينا أن السلال الغذائية توزع من خلال مجموعة من الباحثين في أحياء المحافظة والمتطوعين، مراعين للتعليمات الصحية وبالتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بالطائف.

وأفاد أن المشروعات الرمضانية المزمع تنفيذها طوال أيام الشهر الكريم، تتمثل في استقبال زكاة الفطر وتوزيعها على مستحقيها، بمساعدة متطوعين وباحثين، إلى جانب توزيع كسوة العيد.