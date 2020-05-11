شكرا لقرائتكم خبر عن «عون الخيرية» توزع 1200 سلة رمضانية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حاسن العوفي أن مشاريع الجمعية غير الربحية شملت السلة الرمضانية، حيث تقوم الجمعية حاليا بتوزيع أكثر من 1200 سلة رمضانية، إضافة إلى «لحوم مبرده- بيض- كراتين ماء»، يستفيد منها العديد من الأسر المسجلة لدى الجمعية، مبينا أن السلال الغذائية توزع من خلال مجموعة من الباحثين في أحياء المحافظة والمتطوعين، مراعين للتعليمات الصحية وبالتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بالطائف.
وأفاد أن المشروعات الرمضانية المزمع تنفيذها طوال أيام الشهر الكريم، تتمثل في استقبال زكاة الفطر وتوزيعها على مستحقيها، بمساعدة متطوعين وباحثين، إلى جانب توزيع كسوة العيد.
كانت هذه تفاصيل خبر «عون الخيرية» توزع 1200 سلة رمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.