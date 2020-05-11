شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف مستفيد من مبادرة هيئة النقل والان نبدء بالتفاصيل
وتعكس المبادرات الإضافية حرص الدولة على المواطنين والعمل على كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة العالمية على مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع النقل، حيث تأتي امتدادا لعدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، ومنها دعم الأفراد السعوديين العاملين بأنشطة نقل الركاب في الأجرة العامة والحافلات. وستسهم الإجراءات الجديدة في ضمان عدم تأثر العاملين في نشاط توجيه المركبات وأسرهم مالياً، وتخفف من آثار قلة الطلب على النشاط، وستضمن كذلك تلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الراهنة. وعلى الجهة المقابلة ستساعد زيادة العمر التشغيلي للحافلات الشركات على تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل.
وتؤكد المبادرات الموجهة لقطاع النقل شمولية الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار فيروس كورونا، على مستوى الأفراد والمنشآت والمستثمرين بهدف الوصول إلى مختلف الفئات المتأثرة، للحد من التبعات المالية على الفرد والمجتمع. يشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني وتولي له المملكة أهمية كبيرة نظرا لحيويته، وستعلن الهيئة العامة للنقل قريباً عن آلية الاستفادة من هذه المبادرات وطريقة التقديم عليها، وذلك من خلال حسابها الرسمي في تويتر وموقعها الإلكتروني.
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