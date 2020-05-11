شكرا لقرائتكم خبر عن سجون الشرقية توزع وجبات الإفطار على رجال الأمن والصحة والان نبدء بالتفاصيل

وزعت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية، عصر يوم السبت، وجبات الإفطار على رجال الأمن والصحة في ميادين العمل، ضمن مبادرة «نحن معكم»، وتم إرسال سيارات المديرية التي تحمل الوجبات لمستشفى الدمام المركزي لتوزيع الوجبات على الطاقم الطبي، وكان لهذه المبادرة دور في تحفيز رجال الأمن والطاقم الصحي.

وفي جولة ميدانية لـ ”الخليج 365”، شاهدنا الدور الذي قامت به مديرية السجون بالمنطقة في تجهيز الوجبات في السيارات الرسمية لمديرية السجون بمشاركة كافة المنسوبين، وبإشراف من مدير مديرية السجون، حيث تم توزيع الوجبات على رجال الأمن في نقاط التفتيش، أثناء القيام بعملهم في فترة منع التجول، وشارك في التوزيع، مدير إدارة الشرطة العسكرية بسجون المنطقة الشرقية المقدم عبدالرحمن الشهراني.

وأكد مدير مديرية السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان أن مبادرة «نحن معكم» تمت بمشاركة أبطال الميدان، سواءً من رجال الأمن في نقاط التفتيش، أو أبطال الصحة في المستشفيات وميادين الصحة بشكل عام، وتقرر مشاركة مديرية السجون بوجبة إفطار تعبيرا عن وقوف مديرية السجون معهم قلبا وقالبا.

وبين العميد النفجان، أن الجهود المبذولة والمستمرة تؤكد مدى المهنية العالية والعمل المنظم لقطاعات الدولة المختلفة، والحرص على درء خطر هذا الوباء، وتعزيز الأمن الصحي الوقائي، داعيا الجميع إلى التعاون الكامل مع الإجراءات الوقائية، التي تفرضها الجهات المعنية، وأن يتبع التوجيهات المواطنون والمقيمون.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية السجون بالمنطقة الشرقية النقيب وليد العتيبي: شارك في مبادرة «نحن معكم» منسوبو سجون المنطقة الشرقية من ضباط وأفراد، بتوجيه وإشراف من مدير مديرية سجون المنطقة الشرقيه العميد عبدالله النفجان، وهي مبادرة توزيع وجبات إفطار صائم على المشاركين في القطاعات الأمنية، وكذلك على أفراد الكادر الصحي المشاركين في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وثمن النقيب العتيبي جهود جميع القطاعات الأمنية والصحية في المنطقة الشرقية، القائمة على مكافحة فيروس كورونا، داعيًا المولى - عز وجل - أن يحفظهم، ويجزل لهم المثوبة والأجر، وأن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يكشف عنا هذه الغمة، ويحمي بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.