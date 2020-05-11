شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت» تفك كرب 280 سجينا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت المديرية إلى أنه بإمكان الجميع مد يد العون ومساعدة المحكومين بقضايا مالية من خلال الدخول على منصة «أبشر» واختيار خدمات المديرية العامة للسجون ومن ثم تحديد المستفيد الذي يراد التبرع له ومن ثم نسخ رقم السداد وتنفيذ العملية من خلال خدمة «سداد» التي توفرها مؤسسة النقد العربي السعودي.
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