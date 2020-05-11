شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 850 موقع «حفريات وتشققات» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
انسيابية الحركة
وأعادت البلدية سفلتة وتأهيل 9 شوارع بالخبر؛ لتفادي أي إرباك للحركة المرورية، وذلك بكشط وإعادة سفلتة الشوارع، ضمن مشروع الصيانة، استمرارًا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء، وتحقيق رضا مستخدميها؛ لتأمين انسيابية الحركة.
إعادة تأهيل
وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إلى أن البلدية أعادت خلال هذه الفترة، تأهيل كل من شارع الأمير بندر، وشارع 10، وشارع 16 بحي الخبر الشمالية، وكذلك إعادة تأهيل شارع شهلان بحي الهدا، وشارع خالد بن الوليد بحي الراكة الشمالية، وشارع فراس بن النضر بحي العليا، وشارع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بحي العليا، وشارع الأمير تركي، وطريق الملك عبدالله.
كشط وسفلتة
وأضاف م. الزايدي إن هذه الأعمال شملت أعمال الكشط والسفلتة والدهان، فيما تم خلال الفترة ذاتها معالجة أكثر من 850 موقعا من التشققات والحفر في الطبقة الإسفلتية في عدد من المواقع بمختلف الشوارع ضمن برنامج الصيانة.
أفضل الخدمات
وأكد أن أعمال التطوير تلك تأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.
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