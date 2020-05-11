أمراء المناطق يرفعون لمقام الملك سلمان عدة توصيات

2020-05-11

متابعات الخليج 365 - واس

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عقد أمراء المناطق أمس الأحد، اجتماعهم السنوي السابع والعشرين، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد .

وفي بداية الاجتماع رفع وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مايلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية كريمة، وماتلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق وجميع الجهات الحكومية من اهتمام ودعم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين .

وقد جرى خلال الاجتماع بحث أوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي تناولت الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بإمارات المناطق، والارتقاء بمنظومة الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة .

وفي ختام الاجتماع انتهى أصحاب السمو إلى عدة توصيات تمهيدًا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

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