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الشؤون البلدية تنبه على تشغيل شاشات عرض أسعار البنزين بالمحطات

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2020-05-11

الشؤون البلدية تنبه على تشغيل شاشات عرض أسعار البنزين بالمحطات

لتفادي إيقاف ترخيص الخدمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية، وفقًا للاشتراطات في محطات الوقود لتفادي إيقاف ترخيص الخدمة، بعد إعلان أرامكو عن خفض أسعار الوقود اليوم الاثنين.

وأعلنت شركة أرامكو مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مايو.

بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر بدلًا من 1.31 ريال لكل لتر.

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بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر بدلًا من 1.47 ريال لكل لتر.

وكانت أرامكو أوضحت أن مراجعة أسعار البنزين تتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم العمل بأسعار البنزين الجديدة في اليوم التالي للمراجعة.

وكانت الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك اجتمعت قبل أسابيع برئاسة المملكة مع عدد من كبار المنتجين خارج أوبك لبحث ضبط أسعار النفط العالمية بعد التراجع الشديد الذي شهدته الأسعار مؤخرًا بعد تراجع الطلب على النفط بتأثير جائحة على مستوى العالم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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