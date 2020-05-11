هكذا علق المواطنون على خفض أسعار البنزين

2020-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبدى مواطنون ومقيمون سعادتهم البالغة بعد إعلان شركة أرامكو أسعار البنزين، اليوم الاثنين، بانخفاض كبير، حيث سجل بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر بدلًا من 1.31 ريال لكل لتر، وسجل بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر بدلًا من 1.47 ريال لكل لتر.

وعبر وسم “انخفاض أسعار البنزين” على موقع تويتر، قدم المواطنون الشكر إلى حكومة المملكة على قرار تخفيض أسعار البنزين على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد العالمي وبالتبعية الاقتصاد الوطني، حيث قال عمر الخالدي: مملكتنا الله يعزها دائمًا بخدمة متابعات الخليج 365 وتساعده وتيسر له، وأثبتت أنها مهتمة به في كل وقت.. الآن كورونا حول العالم وأثر في اقتصادات العالم لكن الوطن بكل سخاء وقف مع متابعات الخليج 365 ووفر له جميع سبل الراحة.

أما صلاح الغامدي فقال: رغم هذه الأحوال التي أثرت على الاقتصاد العالمي، قيادتنا لم تتأخر في أي إجراء في مصلحة متابعات الخليج 365.. متابعات الخليج 365 مطمن.

وعلق محمد عبيد بالقول: تخفيض سعر البنزين من أكثر الأخبار اللي فرحتني بصراحة، الله يعز السعودية.

Advertisements

من جهته، أشاد نبيل الشعيلي بالقرار وقال: في ظل الأزمة وانخفاض الاقتصاد العالمي، ودولتنا الله يحفظها تعكس الصورة العالمية التي ترى الاقتصاد أهم من متابعات الخليج 365 وتقول للعالم متابعات الخليج 365 السعودي أولًا.

ووافقه في الرأي أحمد سمير والذي قال: رغم الظروف القاسية التي نمر بها في تلك الأيام وتأثيرها على حياة متابعات الخليج 365 والمقيم بسبب أزمة كورونا، إلا أننا تعودنا من حكومة المملكة أن هناك دائمًا باب أمل للجميع لن يغلق أبدًا.

وكانت أرامكو أوضحت أن مراجعة أسعار البنزين تتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم العمل بأسعار البنزين الجديدة في اليوم التالي للمراجعة.

وكانت الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك اجتمعت قبل أسابيع برئاسة المملكة مع عدد من كبار المنتجين خارج أوبك لبحث ضبط أسعار النفط العالمية بعد التراجع الشديد الذي شهدته الأسعار مؤخرًا بعد تراجع الطلب على النفط بتأثير جائحة كورونا على مستوى العالم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر